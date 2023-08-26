Vatandaşlar kötü koku için hayvan severlere isyan etti

Bilecik’te hayvanseverler tarafından çöp konteynırları yanına bırakılan yemek ve ekmelerin bozularak koku yapması vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik’in en işlek noktası olan Teyfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı çöp konteynırı önüne arkasına hayvan severler tarafından sokak hayvanları için bırakılan başta artan yemek, ekmek ve buna benzer yiyecekler bırakılıyor. Bunlar başta kötü bir görüntü oluştururken, yenmeyen yiyecekler başta koku ve sinekleri üzerine çekiyor. Bu durum vatandaşları çileden çıkartırken, duyarsız hayvan severlere bu konuda sitem etti.

Öte yandan Teyfikbey Caddesi üzerinde bir bankanın önünde bulunan çöp konteynırı önüne her gün bir kişi tarafından kemik ve sakatat ürünleri bırakılırken, o bölgede oluşan koku hem çevre esnafını hem de geçen vatandaşları rahatsız ediyor.