Vatandaşlar sıfır atık konusunda bilgilendiriliyor

Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle ilçede “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden çevre mühendisleri ve Rumeli Üniversitesi öğrencileri, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek sıfır atık konusunda bilgiler veriyor. Silivri merkez çarşı bölgesindeki esnaflar ve Yeni Mahalle’deki düzenli konut alanlarını kapsayan çalışmada vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Proje kapsamında Silivri Belediyesi tarafından geri dönüşüm atıklarının yerinde ayrıştırılması amacıyla hayata geçirilen “Artı Kart Projesi” de tanıtılıyor. Rumeli Üniversitesinden 60 kişilik öğrenci grubu ile yürütülen etkinlik kapsamında her gün 12 öğrenci sahada aktif bir şekilde bilgilendirme yapıyor. 19 Aralık 2022 tarihinde başlayan ve 23 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek olan çalışma ile sıfır atık konusunda vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇEVREYİ VE DOĞAYI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçe genelinde yürüttüğümüz bütün hizmet ve projelerde çevreyi, doğayı ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreye ve doğaya zarar verebilecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve Rumeli Üniversitesi öğrencilerimiz iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ bilgilendirme projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Çalışma ile bilinçsiz atık kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmayı ve böylece çevreye verilen zararın asgari seviyeye gerilemesini hedefliyoruz. Atık yönetiminde vatandaşlarımızın vereceği destek sayesinde, doğası ve yeşiliyle çok daha güzel yarınların bizleri beklediğini düşünüyorum. Bu nedenle hemşehrilerimizi atık yönetimi konusuna destek olmaya ve belediyemizin ‘Artı Kart Projesi’ne katılmaya davet ediyorum.” dedi.

