Vatandaşlar sitem etti: Biz burnumuzu, yetkililer kulaklarını tıkıyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karagöz Deresi’ne akan kaçak lağım yüzünden oluşan kokudan dolayı balkona bile çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlar sitem etti.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Çınar Sokak ile Şenlikoğlu Sokak arasında kalan ve Ahmet Yesevi Caddesi boyunca devam eden Karagöz Deresi’ne akan kaçak lağım suyundan dolayı koku problemi yaşayan vatandaşlar sitem etti. Uzun süredir aynı sıkıntıyı yaşayan çevre halkı bir an önce yetkililerden duruma çare bulmasını istedi.

“Kokudan dolayı buradan gelip geçemiyoruz”

Karagöz Deresi çevresinde yaşayan Yaşar Baş, “Nüfusu 150 bine dayanan Kapaklımızın ortasında bulunan dereden lağım suları akıyor. Okula giden öğrenciler dere kenarından geçerken burunlarını tıkayarak geçiyor. Maalesef belediye ve yetkililer de bu durum karşısında kulaklarını tıkıyor. Biz de kokudan dolayı buradan gelip geçemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.