Vatandaşlara 41 bin kap aşure dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı sebebiyle 41 bin kap aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla pazar alanlarında ve belirlenen merkezi noktalarda esnafa ve vatandaşa aşure ikramında bulundu. Kocaeli’nin 12 ilçesinde aşure dağıtımı gerçekleştiren büyükşehir ekipleri, toplamda 41 bin kap aşureyi kent sakinlerine ikram etti. Son olarak Karamürsel’de aşure dağıtan büyükşehir ekiplerine, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya da eşlik etti.