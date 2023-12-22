Vatandaşlara yeni sosyal alan

Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi projesi başladı. Vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanı sunacak Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da kenti canlandıracak.

Vatandaşlara yeni sosyal alan
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi projesi başladı. Vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanı sunacak Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da kenti canlandıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi çalışmalarına başladı. Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan düzenlemesi çalışması kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduracak. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin yüzünü güldürecek.