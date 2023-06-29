Vatandaşlardan Pursaklar Kurban Satış ve Kesim Alanı'na tam not

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda verdiği hızlı, temiz ve hijyenik kurban kesimi hizmeti ile bir kez daha vatandaşların gönlünü kazandı.

Pursaklar Belediyesi, hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, üst düzey güvenlik önlemleri ile Gümüşoluk Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda verdiği hizmet ile bir kez daha vatandaşların büyük takdirini kazandı.

Şehir dışında olan ve kurban alanına gelemeyen vatandaşlara da büyük bir kolaylık sunan Pursaklar Belediyesi, internet üzerinden takibin ardından sırası gelen vatandaşlara vekâlet üzere kurbanlarının kesimini canlı yayınla anbean izletti.

Gün boyu Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda sıra bekleyen vatandaşlara da belediye ekipleri tarafından çay, çorba, poğaça, simit, su ikram edilirken, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kesim alanında koordineli olarak çalışan personeli yakından takip etti.

"Kazasız, belasız, kalp kırmadan, kurbanlıklara eziyet etmeden, sorunsuz ve başarılı bir şekilde sonlandırdık"

Bayram namazının ardından hızla hareket ederek, kurban kesim çalışmalarını herhangi bir aksilik yaşamadan ikindi vaktinden önce tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kazasız, belasız, kalp kırmadan, kurbanlıklara eziyet etmeden, sorunsuz ve başarılı bir şekilde sonlandırdık Elhamdülillah. Binlerce hemşehrimizin memnuniyeti, profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kesmiş olduğumuz kurbanları kabul etsin inşallah" dedi.