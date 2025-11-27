'Vatandaşlardan Ulaşım Çağrısı: 'Eski Güzergâhımıza ve Güvenli Ulaşıma Dönmek İstiyoruz''

“Güvenlik riski taşıyan güzergahta ulaşım sürdürülemez”

Yeni hat kapsamında kullanılan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nin fiziki şartları hem yolcuları hem bölge sakinlerini endişelendiriyor.

Caddede yol çizgilerinin bulunmaması, reflektör ve koruma bariyerinin olmaması, gece aydınlatmasının yetersizliği ve iki aracın yan yana geçemeyecek kadar dar olması, can ve mal güvenliğini riske atıyor.

Vatandaşlar, konuya ilişkin defalarca uyarı ve şikayette bulunmalarına rağmen mevcut düzenlemenin devam ettirilmesinden rahatsız.

“Trakya’dan gelen yolcular ve lojman sakinleri mağdur”

Ulaşım hattında yapılan değişiklik, özellikle cezaevi lojmanlarında yaşayan kamu görevlileri ile Trakya yönünden gelen yolcuları olumsuz etkiliyor.

Yıllardır sorunsuz şekilde işleyen güzergâhın tek hatta indirilmesi sonrası aktarma ve gecikmeler arttı; ulaşım süresinin uzaması vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor.

“Eski sistem geri getirilsin” talebi büyüyor

Vatandaşlar, cezaevi hattı ile KİPTAŞ hattının yeniden ayrılarak eski güzergâhından, güvenli ve düzenli şekilde hizmet verilmesini talep ediyor.

Yıllardır süren ulaşım hakkının güvenli olmayan bir caddeye taşınmasını kabul etmediklerini belirten vatandaşlar, UKM kararının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Bölge sakinlerinin ortak talebi net: “Ulaşım eski düzenine dönsün, güvenli güzergâh yeniden kullanılsın.”