Vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 40 şüpheliye operasyon düzenlendi

Vatandaşları 'Global Satış' isimli firmadan dolandırmaya yönelik mesajlar atan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Denizli ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 40 şüpheliye operasyon düzenlendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturmada “Global Satış” isimli firmadan müştekilere “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir, avukatlık ofisi irtibata geçiniz’’ şeklinde mesajlar gönderildiği tespit edildi. Belirtilen numaralarla iletişime geçen kişilerden geçmiş yıllarda ait teslim almadıkları sipariş sebebiyle kargo parası talep edildiği ve ödeme yapılmadığı taktirde haciz işlemi başlatılacağının söylendiği ve IBAN hesaplarına arasında değişen miktarlarda para talep edildiği tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul, İzmir, Denizli ve Antalya’da “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 4’ü avukat 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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