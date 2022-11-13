Vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirdiler

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları siber suçlarla karşı bilinçlendirmek için kurduğu stantlarda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan standartlarda gerçekleşen çalışmada, vatandaşlara siber suçlarla mücadele konusunda bilgiler verilirken, internet ortamında gezinirken maddi ve manevi zarara uğramamak için alınması gereken önlemler anlatıldı. Yüzlerce vatandaşın bilgilendirildiği çalışmada, broşürlerde Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kurulan dokunmatik ekran sistemleri ile düzenlenen bilgi yarışmasında yaklaşık 300 kişi çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele konusunda kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.