Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Meclis Salonunda belediye taşınmazlarından satın aldıkları mülklerle ilgili hukuki süreçler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, toplantıda vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm önerilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, “Vatandaşlarımızın hukuki süreçler nedeniyle yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunların çözümü için titizlikle çalışıyoruz. Mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek için buradayız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur kalmaması adına süreci yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur” dedi.