Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak düzenleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde okul öğrencilerinin ve mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak yol düzenlemeleri çalışmalarına başlanıldı.

Gölpazarı’nda bulunan İsmetpaşa Mahallesine yüksek okul öğrencilerinin ve mektup düzü mevkisinde ikamet eden vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni yol düzenlemeleri yapılıyor çalışmalar bittiğinde üç sokak daha kısa bir yoldan bir birine bağlanmış olacak. Çalışma alanında inceleme yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Yapılan düzenlemelerimiz kısa bir sürede vatandaşların kullanımına açılacak. Mahallemize hayırlı olsun inşallah” dedi.