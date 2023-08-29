Vatandaşların huzuru ve güvenliği için devriye atıyorlar

Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için park ile mesire alanlarında devriye atıyor.

Geçtiğimiz yıl Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, ilçede bulunan park ve mesire alanlarındaki devriyelerine düzenli aralıklarla devam ediyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların park ile mesire alanlarında daha rahat ve daha güvenli vakit geçirmesi için gün boyu gayret gösteriyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri devriyelerde gördükleri aksaklıklara yönelik tutanak da tutuyor. İlçe sakinlerinin park, mesire alanlarına yönelik talep ve şikayetlerini alan ekip, bunları ilgili birimlere aktarıyor. Yapılan çalışmalar, Çayırovalı vatandaşların takdirini topluyor.