Vatandaşların konforu için yollar düzenleniyor

Derince Belediyesi ekipleri, vatandaşlara daha konforlu ulaşım sağlamak için ilçenin dört bir yanında asfaltma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Derince Belediye ekipleri, yeni düzenlemeler yapıyor. Gerek vatandaşlardan gelen talepler, gerekse belediye ekiplerinin belirlediği bölgelerde devam eden çalışmalar, son olarak iki ayrı noktada gerçekleştirildi. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Derince Sanayi Sitesi bölgesinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Yenikent Mahallesi’nde yer alan İsmet Paşa Caddesi’nde yaya yollarının bordür taşları ile yol çizgi boyama çalışmalarını tamamladı.