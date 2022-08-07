Siemens
SON
DAKİKA
Galatasaray son nefeste 3 puana ulaştı
Vatandaştan Meral Akşener'e ‘kahvaltı' tepkisi 'Silivri'ye gidin'
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
TBMM Başkanı Şentop: 'Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek'
Doğum günü kutlamasına giden çift ölü bulundu
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi 'Silivri'ye gidin'

Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Yalova'da bir vatandaş tepki gösterdi.

Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi 'Silivri'ye gidin'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Akşener, Armutlu ilçesinde bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Tepkili vatandaş geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan Akşener'e “Güzel Armutlu'muzda kahvaltı ettiniz mi” diye soru yöneltti. Akşener ise “Yok kahvaltımı evimde ettim” yanıtını verdi.
Vatandaş bunun üzerine, “Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hevaller bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin” diyerek İYİ Parti liderine tepki gösterdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Yusuf Eker

Bakmadan Geçme

Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin