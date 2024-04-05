Vatandaştan Vali Aygöl'e teşekkür ziyareti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e vatandaşlar teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vatandaştan Vali Aygöl'e teşekkür ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e vatandaşlar teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bilecik Osmangazi Mahallesi TOKİ yerleşkesinde ikamet eden vatandaşların yaşadığı su ve kanalizasyon sıkıntısına yönelik valilik tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Vali Aygöl, tamamlanan çalışmaların ardından Toki yerleşkesinde vatandaşla buluşarak incelemelerde bulundu.

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Sorunun giderilmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar Vali Aygöl’ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.