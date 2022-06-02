Ve Silivrispor bombayı patlatır Emre Aktaş

Geçtiğimiz sezon İstanbul Sinop’ta forma giyen tecrübeli golcü yeni sezon gollerini Silivrispor için atmak için imzasını attı. Transfer görüşmelerine Başkan Akgün Duru ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin’in de katıldığı tecrübeli isim ile bir yıllık anlaşma sağlandı. Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Silivrispor yönetimi geçtiğimiz sezon 13 maçta 6 gol atan ve birçok kulübün transfer etmek için peşinden koştuğu Emre Aktaş işini bitirdi ve karşılıklı imzalar atıldı.