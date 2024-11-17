Vecdi Gündoğdu'dan CHP Silivri'ye Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirerek İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette ülke gündemine dair önemli konular ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Milletvekili Vecdi Gündoğdu, partinin değerlerine olan bağlılığı vurgulayarak dayanışma ve birlik mesajı verdi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Milletvekilimizin ziyareti bizleri onurlandırdı. Bu nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyoruz. Partimizin değerlerine olan bağlılığımız ve dayanışmamızı güçlendiren bu buluşma, halkımız için daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğimize olan inancımızı pekiştirdi.”