Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 54'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kabri başında anıldı.

Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı
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Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un 54’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara’daki kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Vecihi Hürkuş’u anma etkinliğine Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Vecihi Hürkuş için dua etti. Dernek Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş’u anmak için her yıl İstanbul’dan geldiklerini söyledi.