Vedat Albayrak'tan altın madalya

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda judoda ilk madalya erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'tan geldi. Albayrak, sıkletinde şampiyon olarak altın madalyasıyla kürsüye çıktı.

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  • 30.06.2022 21:28
  • Güncelleme: 30.06.2022 22:22
Vedat Albayrak'tan altın madalya
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

19. Akdeniz Oyunları’nın devam ettiği Cezayir’in Oran kentinde judoda ilk madalya erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak’tan geldi. Milli judokacı, sıkletinde oyunlar şampiyonu olarak kürsüde yer aldı.

Judo müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya yakından izleyip, judoculara müsabaka öncesi başarı dileklerini iletti.

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81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya yolunda ilk olarak çeyrek final maçıyla başladı. Bosnalı Bozidar Vucurevic’i waza-ari puanıyla yenerek yarı finale yükselen Albayrak, bu turda rakibi Fransız Tizie Gnameien’i ipponla yendi ve adını finale yazdırdı. İtalyan Kenny Komi Bedel’i waza-ari puanıyla yenen Vedat Albayrak altın madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunları judoda son gün müsabakalarında yarın kadınlarda 78 kiloda Nurcan Yılmaz ilk turda İspanyol Lucia Perez Gomez, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar direkt çeyrek finalde, +100 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Hırvat Marcel Skalec ile karşılaşmalarına başlayacak.

İHA

Editör
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