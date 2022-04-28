Velayet kavgasında tartıştığı eski eşini öldüren şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir tartışmada 35 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, yaralanan eski eşi ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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  • 28.04.2022 15:14
  • Güncelleme: 28.04.2022 15:23
Velayet kavgasında tartıştığı eski eşini öldüren şahıs gözaltına alındı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan bir tartışmada 35 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, yaralanan eski eşi ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bir süre önce boşandığı öğrenilen Ülkü Durmaz, çocuklarını görmek istemesinin ardından eski eşi Erdinç O.’nun evine gitti. İddiaya göre çocukların velayeti sebebiyle aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

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Eski eşini bıçaklayan kadın öldü

İddiaya göre, Ülkü Durmaz yanında taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Yaralı Erdinç O. ise silahına davranarak Ülkü Durmaz’a ateş etti. Eski çiftin kavgasını fark eden komşular durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülkü Durmaz ve Erdinç O.’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz (35), hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Erdinç O. ise Adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

SHA Editör
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