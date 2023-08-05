Veliefendi Hipodromu önündeki yangında kundakçı şüphesi: Hipodromun karşısındaki iki ayrı noktada yangın

Bakırköy Veli Efendi Hipodromu önünde yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda ardından hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı. Bir kişinin kundakladığı iddiaları üzerine polis ekipleri çevrede kundakçı peşine düştü.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından gece saatlerinde önce hipodromun karşısındaki otluk alanda 1 saat sonra ise hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, bir kişinin önce hipodromun önündeki 5 aracı ateşe verdiği ardından da çevrede bir çok alanda yangın çıkardığı öğrenildi. Önce hipodromun karşısındaki otluk alanı ateşe veren kundakçı ardından hipodromun karşısındaki metruk binayı ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise kundakçının peşine düştü.

Tedbir amacıyla hipodrom çevresinde Özel Harekat polisleri konuşlandırıldı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekiplerinin ise kundakçıyı arama çalışmaları sürüyor.