Veliefendi İşçi Blokları'nda kentsel dönüşüm başlatıldı

TAKİP ET

Kentsel dönüşümün hızla devam ettiği Zeytinburnu’nda Veliefendi İşçi Blokları projesinin ilk adımı olan imza töreni gerçekleştirildi. Hak sahipleri ile yüklenici şirket arasında atılan imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Zeytinburnu’muzda çözülemeyen üzerinde 20 yıldır çalışılan yeni bir kentsel dönüşüm projesini başlattık" dedi.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde 1965-1967 tarihleri arasında inşa edilen İşçi Blokları kentsel dönüşümünün önü açıldı. 30 parselden oluşan İşçi Bloklarının hak sahiplerinden oluşan sözcü bir grup ile Zeytinburnu Belediyesi arasındaki görüşmeler sonucunda yüklenici firma arasında imzalar atıldı.

Zeytinburnu Belediyesinin süreci takip ettiğini söyleyen Başkan Arısoy, “Bizde belediye olarak başka hazırladığımız kentsel dönüşüm imar planları notları çerçevesinde burada rızayla dönüşüm mutabakatının ortaya çıkması konusunda büyük gayretler gösterdik. Bugün ilk imza atılıyor. Ama belediyemizin rolü burada tamamlanmıyor. Biz süreci konutlar hak sahiplerine teslim edilinceye kadar takip edeceğiz. Böyle bir sorumluluğumuz var. Müsterihiz, Allah’ın izni ile güle oynaya sözleşmeler imzalandıktan sonra mevcut binaların yıkımı sonrada konutların başlaması nihayetinde olabileceği en kısa sürede Zeytinburnu Veliefendi İşçi Bloklarında oturan komşularımız güvenli evlerine kavuşmuş olurlar. Veliefendi İşçi Bloklarında oturan kardeşlerimize Zeytinburnu’na hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“Hak sahipleri ile yüklenici firmalar arasındaki görüşmelere refakat ettik”

Belediyenin görüşmelere refakat ettiğini söyleyen Başkan Ömer Arısoy, “Bugün Zeytinburnu’muzda çözülemeyen üzerinde 20 yıldır çalışılan yeni bir kentsel dönüşüm projesini başlattık. İlk imzasını aldığımız yer Veliefendi İşçi Blokları diye bilinen Zeytinburnu’nda 1965 yılında yapılan blok ve villalardan oluşan bir bölge. Bizden önce de çok uğraşıldı. Biz geçen yıl yeni dernek yönetimiyle bir harekete başladık. Hak sahipleri ile yüklenici firmalar arasındaki görüşmelere refakat ettik. Belediye olarak bizim hazırlayıp Kasım 2021’de yürürlüğe koyduğumuz kentsel dönüşüm imar plan notlarının avantajlarından yararlandırdık. Hemşehrilerimiz için iyi bir sözleşme olması çaba gösterdik. Her aşamasında hemşehrilerimizden oluşan derneğin teşebbüs heyetine refakat ederek iyi bir sözleşme yaptılar. Bugün yüklenici firmayla, hak sahiplerini temsilen ilk imzalarını attılar. Önümüzdeki günlerde bu sözleşmenin her bir maliği tarafından imzalanma süreci var. Süreç tamamlanınca orada da proje aşaması, inşaatın başlama aşaması her bir aşamasını hemşehrilerimiz adına takip edeceğiz. Bugün başlatılan proje ile Zeytinburnu’nda 305 bağımsız birim, 297 konut, 8 ticari birimden oluşan 305 bağımsız birim, 34 bin metrekarelik alanın kentsel dönüşüm süreci başlamış oluyor. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından projenin başlaması için imzalar atıldı.