Vera Clinic Yöneticisi Kazım Sipahi: 'Türkiye saç ekiminde zirvede'

Avrupa’nın önde gelen saç ekim merkezleri arasında yer alan İstanbul-Ataşehir’deki Vera Clinic’in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Sipahi, saç ekimi alanında Türkiye’nin tercih edilmesinin nedenlerini gelişen teknolojinin doğru kullanılması, deneyimli doktorlar, konforlu bir süreç ve uygun fiyat politikası olarak aktardı.

"Her ay ortalama 50 bin kişi geliyor"

Dünyanın her yerinden on binlerce kişi saç ektirmek için türkiye’ye geldiğini hatırlatan Vera Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Sipahi, "Her ay dünyanın her yerinden yaklaşık 50 bin sağlık turisti, Türkiye’ye geliyor. Dünya standartlarının üstünde bir tıbbi bakım süreci sunan Türkiye, gelişen teknolojiyi doğru kullanan deneyimli doktorları sayesinde bulunduğu noktaya geldi. Önemli bir etken erişilebilir fiyat politikası. İngiltere, Amerika ve Avrupa’da saç ekimi maliyeti çok yüksek. Hastalar, Türkiye’de çok daha erişilebilir bir maliyetle bu konuda çok deneyimli uzman kadrodan bu hizmeti alıp, konforlu bir tedavi süreci geçiriyor ayrıca da bu muhteşem ülkenin tarihi ve turistik yerlerini gezip tatil yapma imkânı buluyor" dedi.

"Kaliteli hizmet tercih sebebi oluyor

Kaliteli hizmet nedeniyle Vera Clinic’in turistlerin gözde merkezlerden biri olduğunu ifade eden Sipahi, "Sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, saç ekimi alanında ise zirvedeki yerini uzun yıllardır koruyor. İstanbul-Ataşehir’de hizmet veren Vera Clinic de Türkiye’nin en çok yabancı hasta tedavi eden sağlık kuruluşlarından biri. Başta saç ekimi olmak üzere, diş estetiği ve plastik cerrahi alanlarında uzman bir kadroyla hizmet veren klinik, 2013’te açıldığından bu yana 25 bine yakın hastaya hizmet verdi, 80’den fazla ülkeden insanı ağırladı" diye konuştu.

"Vera Clinic cazibe merkezlerinden biri"

Vera Clinic’in Avrupa’nın en iyi saç ekimi hastanelerinden biri olduğunu dile getiren Kazım Sipahi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vera Clinic, birinci sınıf hizmet arayan sağlık turistleri için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Kurulduğumuz günden itibaren, hastaları daha da memnun etmek için saç ekimi tekniklerini geliştiriyor ve yeniliyoruz. Saç ekimi alanında çığır açan birçok buluşa katkı sağladık. Son teknolojilerle donatılmış tesislerimiz ve yüksek kalibreli tıbbi ekibimizle sağlık alanında mükemmelliğin peşindeyiz.”