Veremin görülme sıklığı azalıyor…

Veremin görülme sıklığının her geçen yıl azaldığını dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, buna karşın hava yolu ile bulaştığı için hala önemini koruyan bir hastalık olduğunu belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan hafta ‘Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Verem etkeninin “Mycobacterium tuberculosis” adı verilen basil olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Verem basili hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Hava yolu ile bulaştığı için de tüm dünyada hala önemini koruyan bir enfeksiyon hastalığıdır” dedi.

Hastalığın belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesinin olabileceğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Solunum sistemi ile ilgili belirtileri ise, öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır. Verem, bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Sağlık kuruluşlarında tanı konulan hastaların 24 saat içinde ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir. Tanı konulan tüm verem hastaları verem savaş dispanserinde kaydedilir” şeklinde konuştu.

Tedavide kullanılan bütün ilaçların verem savaş dispanserlerinden ücretsiz verildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşıyor. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Verem hastalığının tedavisi tanı konulduğu anda başlanmalıdır. Hastaların aylık takiplerinin dispanserde yapılması gerekmektedir. Hastaların ilaçlarını tedavinin başından sonuna kadar bir gözetmen eşliğinde içmesi tedavinin başarılı olması ve toplum sağlığının korunması için çok önemlidir’’ diye konuştu.