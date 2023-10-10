Veresiye alkol vermeyen yaşlı adamı kalbinden bıçaklamışlardı, sanıklar hakim karşısında

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki adam, veresiye alkol isteyen genç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin yargılanan 2 sanık tekrardan hakim karşısına çıktı.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K., veresiye alkol almak için İlhan Alan’ın (60) evine geldi. Alkolü vermeyen ve saha önce verdiği alkol paralarını isteyen İlhan Alan ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Emirhan Ö.K., İlhan Alan’ı kalbinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sesleri duyan İlhan Alan’ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıl sağlığı raporu bekleniyor

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 2 sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Emirhan Ö.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tahliye edilen ancak başka suçtan tutuklu bulunan Abdülbaki K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Geçen celse Emirhan Ö.K. avukatı Mehmet Uğur Şahin, müvekkilinin şizofreni ve bipolar teşhisi olduğunu ve buna ilişkin ilaç tedavisi gördüğünü, Emirhan’ın o dönemde yüzde 50 engelli olduğuna ilişkin raporu olduğunu dile getirmişti. Geçen celse sanık Emirhan Ö.K.’nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığıyla ilgili istenen raporun gelmediği görüldü. Söz hakkı verilen sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Aleyhe hususları kabul etmediğini belirten Abdulbaki K. avukatı Nurcan Özlen, "Maktul kaçak alkol satmaktaydı. Müvekkilim ve diğer sanık bu alkolü kullanmıştır. Olay bu alkolün etkisinde bulundukları sırada gerçekleşmiştir. Bu alkolleri alan sanıkların olay sırasında bilinçlerinin etkilenip etkilenmeyeceğini hususunda rapor aldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kaçak alkolün sanıkların iradelerini etkileyip etkilemediğine dair rapor alınması yönündeki talebin reddine, Emirhan Ö.K.’nin cezai ehliyeti raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.