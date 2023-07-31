Vergi daireleri ve bankalarda yapılandırma yoğunluğu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Yine motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin de bugün son günü olması sebebi ile vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluştu.

7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.

MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Vergi dairesinde son gün dolayısı ile ödeme yapmaya gelen Cahit Taze, "Bugün son gün, imkanımız sebebi ile yatırmaya geldik. Şartlar bunu gerektiriyor” dedi.

Yapılandırma işlemini yaptıktan sonra araç muayenesi için gittiği istasyondan ilk taksit ödenmediği için geri gelen Hüseyin Akyurt ise, “Muayene için gittim, önce ödemenin yapılması gerektiğini belirttiler. Paramızı alıp ödeme yapmaya geldim” diye konuştu.

7440 sayılı Kanun’a ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla saat 23.59’a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.