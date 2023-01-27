Vergi Dairesi Başkanı Bilgiç'ten SİAD'a ziyaret

Ziyarete ilişkin SİAD’dan yapılan bilgilendirmede “İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç derneğimize ziyarette bulunarak bizleri mutlu etti. Bu ziyaret Silivri SİAD için çok değerliydi, çünkü sorunlar ve çözümler için çok samimi bir havada geçti. İstanbul Vergi Dairesi Başkanımızın her konuya vakıflığı, hemen çözüme odaklı olması ve sorunlara yaklaşımı özlediğimiz kamu anlayışıdır. Teşriflerinden duyduğumuz memnuniyetle önümüzdeki günlerde iade-i ziyarette bulunmaktan mutluluk duyacağız.” İfadelerine yer verildi.