Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Uygulamasında öğrencilere bir destek de Hepsiburada'dan

1 Kasım 2023’ten itibaren üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararının 25 Ekim’de Resmî Gazete’de yayınlanmasını takiben, Hepsiburada da öğrencilere sunacağı ek avantajları açıkladı.

Hepsiburada vergisiz mobil telefon ve bilgisayarlar almak isteyen öğrenciler için sağladığı avantajları kamuoyuna duyurdu. Buna göre; 9 bin 500 TL’ye kadar vergisiz mobil telefon ve bilgisayarlardan avantajlı fiyatlarla yararlanmak isteyen öğrenciler, Hepsiburada’nın sunduğu özel limit sayesinde, kart limitine takılmadan Hepsiburada Limiti ile 1 Kasım tarihinden itibaren kendilerine uygun cep telefonu modelini satın alıp 12 ay taksit imkanıyla ödemeye başlayabilecek. 1 Kasım’dan itibaren koşullara uyan öğrencilerin Hepsiburada’dan satın alacağı bilgisayar cihazlarını ise şubat ayından itibaren 9 taksitle ödemeleri mümkün olacak. Bu ödemelerde Hepsiburada Limiti tutarı kart limitinden düşmeyecek.

Hepsiburada, öğrencilerin vergisiz olarak satın alabileceği telefon ve bilgisayar modellerini 1 Kasım’dan itibaren, ertesi gün ya da hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya başlayacak.

Hepsiburada öğrencilere vergisiz cihaz projesine dahil olan 9 bin 500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayar modellerini, 1 Kasım’dan itibaren öğrencilere özel ve sadece Hepsiburada’da olan ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimat avantajlarıyla öğrencilere sunacak. Hepsiburada platformunda vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına katılacak öğrenciler, sadece 1 kez yararlanabilecekleri bu haktan en uygun fiyat ve koşullarda yararlanacak.

Hepsiburada Ticari Operasyonlar Başkanı Ender Özgün, “Öğrencilere sunulan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fırsatı, ülkemiz gençlerinin teknolojiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmasında yönelik önemli bir adım. E-ticaretin milli takımı Hepsiburada olarak, tüm ülkemize katma değer oluşturacak bu projenin bir parçası olmaktan ve genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için teknolojik gelişmelere daha rahat ulaşmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu inançla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak öğrencilerimiz için ilgili modellerin daha erişilebilir olması hedefiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi bir görev biliyoruz. Öğrenciler özel Hepsiburada limiti sayesinde 1 Kasım’dan itibaren alacakları telefonları 12 taksitle ödemeye başlayabilecekler” diye konuştu.

Hepsiburada’dan vergisiz telefon ve bilgisayar alımı için koşullar

25 Ekim 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine verilen teknolojik cihaz ve internet desteğinden, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor. Açıköğretim öğrencileri bu kapsamın dışında kalıyor. Bir öğrenci yalnız bir kez olmak üzere sağlanacak teknolojik cihaz ve bir yıllık internet desteği kapsamında, nihai fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan mobil telefon, tablet ve bilgisayar cihazlarından faydalanabiliyor. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamı dışında tutulurken, her bir öğrencinin bir defa kullanabileceği cihaz destek tutarı toplamı ise 5 bin 500 TL olarak belirlendi.

Açıklanan destek ile mobil cihaz ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan bankasız, taksitle ödeme çözümlerinden ve Hepsiburada’nın Türkiye’nin 81 iline ertesi gün güvenli teslimat avantajı ile faydalanabiliyor.

10 GB ücretsiz internet hakkı

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mobil cihaz ve bilgisayar alımının yanı sıra, öğrencilere adına kayıtlı bir hatla kullanabileceği aylık 10 GB, yıllık ise 120 GB ücretsiz internet hakkı tanınıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle destekten yararlanan tarafından kullanılabiliyor.

Vergisiz telefon projesine uygun telefon modelleri Hepsiburada’nın internet sitesinden incelenebiliyor.