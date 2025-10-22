Vergiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan vergiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. 36 maddeden oluşan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin protestosu ile başladı. CHP grubu, teklifin kurulacak alt komisyonda görüşülmesini talep etti.

Teklife ilişkin CHP adına konuşan komisyon üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu gelen torba yasa şimdiye kadar yapılan bütün çalışmaların inkarı anlamına geliyor. ’Deli Dumrul, geçenden 5 lira, geçmeyenden de 10 lira alıyor’ diyor" dedi. Ağbaba, teklifle tüm meslek gruplarından peşin vergi alınmak istendiğini iddia etti.

"6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz"

Komisyon Başkanı Muş, teklife ilişkin sunum yapmak üzere AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’a söz verdi. Ak Parti hükûmetlerinin almış olduğu güçlü kararlar ve hayata geçirilen yapısal reformlarla her zaman çalışanın, üretenin ve yatırımcının yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Altınsoy, "Kurduğumuz güçlü ekonomi yönetimiyle enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek ve ülkemizi şoklara karşı daha dirençli hâle getirecek kapsamlı bir programı kararlılıkla hayata geçirdik. 86 milyonun yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 6 Eylül tarihinde Malatya’da 304 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira yani yaklaşık 90 milyar dolar harcama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların elde ettikleri kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır"

Hazırlanan bu teklifin kayıt dışılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet eden yapısal ve hukuki düzenlemeler içerdiğini belirten Altınsoy, "Üzerinde görüştüğümüz Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle mali disiplini güçlendirecek adımlar atıyoruz. Hazırlanan kanun teklifinde vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır. Teklifimizle portföyünün en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. Diğer taraftan, mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türkiye sınırları içinde bulunan meskenlerinden elde ettikleri kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır" diye konuştu.