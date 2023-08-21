Verim kaybı ve rekolte düşüklüklerine yerinde tespit
Tekirdağ'ın Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinin tamamında ayçiçeği ekili arazilerde inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, son dönemde bölge genelinde görülen kuraklık vakalarının etkilerini yerinde inceledi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinin tamamında ayçiçeği ekili arazilerde inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, son dönemde bölge genelinde görülen kuraklık vakalarının etkilerini yerinde inceledi.
Muratlı genelinde ayçiçeği ekili alanlarda kuraklık sebebiyle oluşan verim kayıplarının tespit edilmesi amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli saha çalışmaları gerçekleştirdi. Kuraklıktan etkilenen alanların sahada kontrolleri tamamlandı.
Verim kaybı ve rekolte düşüklüğü çiftçiler, muhtarlar ve teknik ekip tarafından yerinde incelendi. Yüzdelik oranlar tespit edilerek rapor edildi.
Kendilerinin de tarlaları göstererek teknik personele yardımcı olduklarını kaydeden Muratlı Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu ise tüm mahallelerde tespitin tamamlandığını söyledi.