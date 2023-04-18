İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Silivrispor forması hediye etti. “Silivri sana söz her şey çok güzel olacak” diyerek görüşmeyi takipçileri ile paylaşan Balcıoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız, Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile seçim odaklı görev dağılımlarımız ve çalışmalarımız hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Vesileyle kendisine Silivrisporumuzun formasını takdim ederek, kulüp yönetimimizin ve sporcularımızın başarı ve güzel dileklerini ilettim. Başkanımızın sporcularımıza ve tüm Silivrili hemşehrilerimize selamları var...”ifadelerini kullandı.