Verimli ve yüksek katma değerli üretim vizyonu masaya yatırıldı

Bursa sanayisine yönelik politika ve stratejileri belirlemek, sorunları ele almak ve çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) tarafından düzenlenen "Geleceğin Üretim Teknolojileri: Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" programı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışına, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ile kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve Bursa’daki oda ile borsa başkanları katıldı. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı (YTSO) ise Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun temsil etti.

Programda yapay zekâ uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı fabrika sistemleri ve dijital dönüşüm başlıkları çerçevesinde sürdürülebilir, verimli ve yüksek katma değerli üretim vizyonu ele alındı.

YTSO’dan zirveye ilişkin açıklama

YTSO Başkanı Orhan Torun, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "SANTEK Zirvesi, sanayimizin dönüşümü açısından son derece önemli bir platform oldu. Üretim teknolojilerinde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları artık kaçınılmaz bir gereklilik hâline geldi. İlçemizdeki sanayicilerimizin de bu dönüşüme ayak uydurması, rekabet gücümüzü artıracaktır. Burada paylaşılan bilgi ve tecrübelerin bölgemize değer katacağına inanıyoruz. YTSO olarak bu sürecin her aşamasında üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.