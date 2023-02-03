Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Hepsiburada'nın yapay zeka çözümleri sergilendi

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’de üretilen ileri teknoloji çözümlerinin sergilendiği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın sponsorlarından Hepsiburada, fuarda son bir yılda geliştirdiği ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve Türkiye’nin KOBİ’lerini geliştiren yapay zeka temelli çözümlerini tanıttı.

HepsiJet tarafından patenti alınan Çok Araçlı Rota Optimizasyonu, start-up işbirliğiyle geliştirilen otonom teslimat robotları, akıllı ve kasasız mağaza Hepsiburada Smart by MIMEX gibi yapay zeka temelli projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarın açılışına katılan Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’dan teşekkür plaketini alan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin de fuar kapsamında gerçekleşen VTalks etkinliğinde, Hepsiburada’nın ticareti dijitalleştirerek iş ortaklarını büyütme vizyonunu ve kendi kariyer hikayesini paylaştı.

Ankara’da 2-4 Şubat tarihleri arasında bu yıl beşincisi düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Hepsiburada, son bir yılda ileri teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği yeni hizmet ve çözümlerini katılımcılara tanıttı. E-ticaret platformunun sponsor olarak destek verdiği fuarda bu sene de özellikle eğitim, ticaret, enerji, sanayi, tarım, iletişim, sağlık, ulaşım ve bilişim sektörlerinde verimlilik ve teknolojik odaklı etkinlikler gerçekleştirildi. Hepsiburada CEO’su Nilhan Gökçetekin Onal teşekkür plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Ticareti dijitalleştirerek KOBİ’leri geliştiren yapay zeka çözümlerine ilgi

Fuar kapsamında e-ticaret platformu, “al ve çık“ konseptli akıllı, kasasız mağazası Hepsiburada Smart by MIMEX’i tanıttı. HepsiJet’in Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilen "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu” ve start-up işbirlikleriye hayata geçirilen “Otonom Teslimat Robotu” çözümleri katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Fuar katılımcıları HepsiJET’in Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ’lerin yaptığı e-ticaret gönderilerinin hızlı ve verimli şekilde müşterilerine ulaşmasını sağlayan “Çok Araçlı Rota Optimizasyonu” çözümünü e-ticaret platformunun standında deneyimleme fırsatı buldu.

HepsiJET’in Otonom Teslimat Robotları’nın katılımcılara broşür dağıttığı fuarda ayrıca Hepsiburada Premium programı ve AMD ile hayata geçirilen iş birliği hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Teknolojinin önde gelenleri V-Talks’ta buluştu

Fuar kapsamında ilgi gören etkinliklerden biri de, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’in de konuşmacıları arasında yer aldığı V-Talks oldu. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Samsung Electronics Türkiye CEO’su Park Sungkeun, P&G ARGE Kıdemli Direktörü Vincenzo Tomarchio ve Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Hiroyuki Tamura’nın konuştuğu VTalks’un ilk oturumuna katılan Nilhan Onal Gökçetekin, kendi eğitim ve kariyer yolculuğunu anlatarak başladığı konuşmasına, verimliliğin anahtarı olan yeni teknolojilerin etkilerini, Hepsiburada’da hayata geçirilen somut proje örnekleriyle aktardı.

Uzun yıllar yurt dışında küresel şirketlerde çalışan ve Hepsiburada’daki yeni göreviyle Türkiye’ye dönen Onal, salondaki genç dinleyicilere kendi eğitim ve kariyer yolculuğundan bahsederek “Azmederek, sadece çok değil akıllıca çalışarak mütevazı imkanlarla küresel alanda başarılı olmak mümkün. Teknolojik olarak bizden çok daha fazla imkâna sahip olan bugünün gençleri bilim ve teknolojiyi ön planda tutarak inandıkları ve hedefledikleri yolda ilerlemekten vazgeçmemeli” dedi.

Ardından Hepsiburada’nın vizyonuna ve verimlilikle ilgili projelerine değinen Onal “Şirket olarak Türkiye’nin ve bölgemizin en büyük ArGe merkezlerinden birine sahibiz. Teknoloji ekiplerimizin ürettiği yapay zeka temelli çözümlerimiz Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce KOBİ’yi büyütüyor, geliştiriyor. Türkiye’nin geleceği ve geleceğin Türkiye’si için ticaretin yapay zeka gibi ileri teknolojilerle dijitalleşmesi kritik öneme sahip” dedi.

"Cumhuriyetin 100. yılında yeni başarılara"

Bu sene Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını hatırlatan Onal, “Bu yıl hepimiz için çok anlamlı ve değerli. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyetimizi kuruluş ve yükseliş hikayesi, hepimize ilham veriyor. Cumhuriyetin yeni yüz yılında da, Türkiye’nin küresel e-ticaret arenadaki temsilcisi olmaktan ve en büyük yerli e-ticaret şirketi olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.