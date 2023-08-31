Vestel'de bayrak değişimi

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2023) Turan Erdoğan, CEO’luk görevini Ergün Güler’e devretti.

Vestel üst yönetiminde görev değişimi yaşandı. Son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır Vestel Şirketler Grubu’nda kritik görev ve sorumluluklarda bulunan Turan Erdoğan, 1 Eylül günü itibarıyla görevi Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler’e devretti.

Gelecekte Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak şirkete katkı sunmaya devam edecek olan Erdoğan, “Vestel bünyesinde 35 yıldır görevde bulunduğum süre boyunca hem ülkemizin hem sektörümüzün gelişimine katkı sunma amacı taşıdım. Şirketimiz bu süre içinde küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda çok önemli adımlar attı. Ülkemizin adını dünyanın dört bir yanına taşıma gururunu yaşadık. Bugün yine uzun yıllardır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenen, son 11 yıldır Vestel Ticaret A.Ş.’nin genel müdürlüğünü yürüten Ergün Güler’e görevi devrediyorum. 24 yıl boyunca Vestel’in gelişiminde önemli rol oynayan kritik görevlerde bulunan Güler’in, sahip olduğu birikim ve tecrübeyle yeni başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Vestel CEO’su Ergün Güler ise, “Vestel çatısı altında görev yaptığım 24 sene boyunca Turan Erdoğan ile yakın çalışma imkanı buldum, önemli kilometre taşlarına eşlik ettim. Bugün IFA gibi sektörümüz ve şirketimiz için büyük önem taşıyan bir organizasyonda, Turan Erdoğan gibi sektörün önemli ve saygın bir isminden görevi devralmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Vestel, küresel arenada adını teknoloji ve tasarım yetkinlikleriyle duyurmuş, dünya standartlarının ötesinde üretim anlayışıyla 163 ülkeye ihracat yapan, şirketin her kademesi ve üretimin her aşamasında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden, marka değerini istikrarlı bir şekilde yükselten global bir marka. En öncelikli hedefim sahip olduğumuz başarı grafiğini korumak, ülkemizin en değerli ilk 3 markasından biri olarak adımızı zirveye yazdırmak ve yenilikçi çalışmalarla küresel marka yolcuğumuzu üst seviyelere taşımak” ifadelerini kullandı.