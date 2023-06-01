Vestel'de üst düzey görev değişikliği

Vestel üst yönetiminde görev değişimi yaşanıyor. Son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere 35 yıldır Vestel Şirketler Grubu’nda görev ve sorumluluklarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, 1 Eylül 2023 itibarıyla emekli oluyor. Yeni dönemde CEO’luk görevini Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat üstlenecek.

Vestel’in son 35 yılına önemli katkı yapan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, bayrağı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat’a devrediyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada değişiklik şöyle duyuruldu: "Vestel Şirketler Grubu CEO’su Sayın Enis Turan Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olup, yerine aynı tarih itibarıyla halen Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Erdal Haspolat atanacaktır".

Görevini Haspolat’a devreden Turan Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılacak olup, sahip olduğu birikimi Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak emeklilik döneminde de Vestel’e aktarmaya devam edecek. Turan Erdoğan, 1988 yılında katıldığı Vestel Şirketler Grubu’nda son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır kritik yöneticilik sorumlulukları üstlendi. Vestel’in yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın sayılı teknoloji şirketleri arasında yer almasında önemli rolü olan Turan Erdoğan, görevde bulunduğu süre boyunca Vestel’i Vestel yapan, şirketi ve sektörü dünyanın saygın platformlarında temsil ederek ülkemize önemli katkı yaptı.

1 Eylül 2023 itibarıyla koltuğu Erdal Haspolat devralacak

Turan Erdoğan’dan bayrağı, hali hazırda Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü görevini sürdüren Erdal Haspolat devralacak. Verilen bilgiye göre, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel CEO’luk görevini üstlenecek olan Erdal Haspolat, 1998 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya’da farklı görev ve sorumluluklarda bulundu. Bütün bu süre boyunca teknolojik gelişmelerle pek çok ilke imza atarken, Ar-Ge’ye verdiği önemle üstün teknolojili, akıllı ve dünya standartlarının üzerinde Vestel Beyaz Eşya ürünlerini tüm dünyayla rekabet eder hale getirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Haspolat, son 8 yılı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olmak üzere 25 yıldır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Yüksek kalite ve teknolojide ürün gelişimine odaklanarak değer oluşturan Haspolat, yeni dönemde Zorlu Grubu ve Vestel için kritik önem arz eden CEO’luk koltuğunda oturacak.