Vestel'de yeni hedef teknoloji devi olmak

Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler, ’’Geçen yıl Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda 7 basamak birden yükselip ilk 5’e girmiştik. Bu yıl listedeki yerimizi 3’e taşıdık. 4 yıl önce yaklaşık 200 milyon dolar olan marka değerimiz bugün 927 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz, bu rakamı 2 milyar dolara ulaştırarak Türkiye’nin en değerli markası olmak. Tüm bu başarılara imza atarken toplumsal fayda oluşturmayı da önceliklendireceğiz. Voleybol ile sürdürülebilir birlikteliğimiz bunun en güzel örneği. Şirket olarak Türkiye’nin voleybol ülkesi olmasına desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.

Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler, görevine IFA Berlin’de başladı. Vestel’i teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarına dikkat çeken CEO Güler, şirketin geleceği ve odak alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CEO Güler, Vestel’in projeksiyonunu şöyle açıkladı: “Markamızın yolculuğunda belirlediğimiz odak alanları donanım, tasarım, yazılım ve marka. Hedef, geleceğin teknolojilerine yatırımı hızlandırarak Vestel’in marka değerini 2 milyar dolara ulaştırmak. Tüm bu başarılara imza atarken toplumsal fayda oluşturmayı da önceliklendireceğiz. Voleybol ile sürdürülebilir birlikteliğimiz bunun en güzel örneği. İnsana yapılan yatırım ülkeleri, şirketleri başarıya, mutluluğa taşır. Kimse yokken Vestel, ’Avrupa’nın en iyisi kadınlarımızın’ yanındaydı. Federasyonumuz ve oyuncularımızı en içten duygularımla kutluyorum. Vestel olarak Türkiye’nin voleybol ülkesi olmasına desteğimizi sürdüreceğiz.”

CEO Güler’in konuşmasından satır başları şöyle:

’’Hedef 2 milyar dolar marka değeri’’

“Donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillenen stratejimizle, marka değerimizdeki istikrarlı yükselişi sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda 7 basamak birden yükselip ilk 5’e girmiştik. Bu yıl listedeki yerimizi 3’e taşıdık. 4 yıl önce yaklaşık 200 milyon dolar olan marka değerimiz bugün 927 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz, bu rakamı 2 milyar dolara ulaştırarak Türkiye’nin en değerli markası olmak.

Donanım

Vestel Avrupa’daki üç büyük TV üreticisinden biri, beyaz eşyada ise ilk 5 içinde. Manisa’daki Vestel City’de ürettiğimiz teknoloji dünyanın 160’tan fazla ülkesine ihraç ediliyor. Ürünlerimiz daha az enerji ve su harcayan, tüketiciye tasarruf sağlarken dünya kaynaklarını koruyan, hatta bu konuda bağımsız otoritelerce ‘rekortmen’ olarak sınıflandırılan ürünler. Hem beyaz eşya hem elektronik fabrikalarımızda müthiş bir üretim gücümüz var.

Yazılım gücü ve çevik yapı

“Vestel, bugün geldiği noktada teknoloji şirketi olma hedefine çok yaklaşmış bir durumda. Beyaz eşya ve TV üretimi gibi konvansiyonel alanlarımıza yatırımımızı devam ettireceğiz. Ancak dünyamız değişiyor. Bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, şirketler ve ülkelere boyut değiştirtecek; sıçrayarak büyüme sağlayacak alanlara odaklanacağız. Bu alanların başında otomotiv ekosistemi geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğinde önemli mesafeler kat ettik. Otomotive ek olarak batarya çözümlerimizle mobilite, yazılım gücümüzle de akıllı yaşamın geleceğinde önemli bir rol üstleneceğiz.”

Home Connectivity Alliance (HCA) çatısı altında bir ilke imza attıklarını hatırlatan Güler, platformda dünyanın önde gelen tüm beyaz eşya markalarının bulunduğunu; ancak bağlanabilirlik (connectivity) sağlayan ilk şirketin Vestel olduğunun altını şöyle çizdi: “HCA altyapısı kullanarak yapılan Samsung ve LG iş birlikleriyle kullanıcılar Vestel’in VeeZy uygulaması üzerinden tüm ev aletlerini yönetecek. Yine Samsung’un SmartThing, LG’nin ThinQ uygulamaları üzerinden de tüm Vestel beyaz eşyaları yönetilebilecek. Dünyada bir ilki temsil eden bu iş birlikleri, Vestel’in yazılım gücü ve çevik şirket yapısının doğal sonucu.”

Güler, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni girilen pazarlarda derinleşme

’’Ürettiğimiz teknolojiyle dünyanın 160’tan fazla ülkesine ulaşıyoruz. Geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attık. Çeyrek asırdır aralıksız sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Küresel ticaretteki rekabet gücümüzü koruma odağımız elbette sürecek. Markalarla yaptığımız lisans anlaşmaları ve uluslararası iş birlikleri önemini koruyacak. Avrupa’daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken, diğer yandan Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz.

“Toplumla bağ kurmak Vestel’in özünde var”

Bir ülkenin en değerli varlığı beşeri sermayesidir. İnsana yapılan yatırım ülkeleri, şirketleri başarıya, mutluluğa taşır. Kimse yokken Vestel, “Avrupa’nın en iyisi kadınlarımızın” yanındaydı. Başta Spor Bakanlığımız, Voleybol Federasyonumuz, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere, teknik kadromuzu ve emek sahibi oyuncularımızı en içten duygularımla kutluyorum. Nice başarılar elde edeceğiz ve Vestel olarak Türkiye’nin voleybol ülkesi olmasına desteğimizi sürdüreceğiz.

30 yıldır sporun farklı alanlarını destekliyoruz. Voleybola ek olarak futbol, hentbol, cimnastik, yelken ve bedensel engelli sporcuları destekliyoruz. Cimnastikte sporcularımız bizlere ilkleri yaşatmaya devam ediyorlar. Paris Olimpiyatları için şimdiden büyük heyecan duyuyoruz. Diğer taraftan bedensel engelli sporcularımızın elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Sporun, toplumun gelişimi açısından sahip olduğu kritik önemin bilincindeyiz ve spora yatırımdan asla vazgeçmeyeceğiz.’’