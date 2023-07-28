Vestel'den 'Filenin Sultanları'na ziyaret

Vestel, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğu elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla kutlama için bir araya geldi. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaretinin ardından ‘Filenin Sultanları’yla buluştu.

Vestel, 2016 yılından bu yana destekçisi olduğu Türk voleybolunu dünya arenasında en iyi şekilde temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla şampiyonluğu kutladı. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2023 FIVB Milletler Ligi’nde elde ettiği tarihi başarıyı tebrik etmek amacıyla ilk olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’I ziyaret etti. ‘Filenin Sultanları’nın elde ettiği örnek başarıdaki rolünden ötürü Üstündağ’ı kutlayan Güler, ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularıyla buluştu. Oyuncularla ayrı ayrı sohbet eden Güler, daha sonra tüm yönetim, teknik ekip ve sporculara Vestel’in inovatif, kolay taşınabilir televizyonu Stream Android TV ve Lightfry XXL fritözünü hediye etti.

Güler buluşmada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketlerinden biri olan ‘Filenin Sultanları’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde elde ettiği tarihi başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu örnek başarı bizlere bir kez daha ‘Biz Voleybol Ülkesiyiz’ dedirtti. Başta takım oyuncularımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.

“Kadın sporunun gelişmesi önemli”

Şirketin, Sporun toplumların gelişiminde oynadığı kritik rolün bilinci ve sporun birleştirici gücünün geleceği aydınlatacağına olan inancıyla yıllardır sporu destekleyen bir teknoloji markası olduğunu hatırlatan Güler, bu kapsamda kadın sporunun gelişimine ve kadın sporcuların desteklenmesine ayrıca önem verdiklerini vurguladı.

A Milli Kadın Voleybol takımının bugüne kadar elde ettikleri başarılarla, voleybolun hak ettiği ilgiyi görmesine ve sporun ilerlemesine büyük katkıda bulunduklarının altını çizen Güler, “Her zaman vurguladığımız gibi: Sporun kalbinde Vestel, Vestel’in kalbinde spor var. Bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi ve uluslararası arenada daha iyi yerlere gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, Güler’le buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Vestel ile uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz. Vestel, Türk voleyboluna verdiği destekle hem Türk voleybolunun gelişimine katkı sağladı hem de uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinde etkin rol oynadı. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Güler’e ve Vestel ailesine bu nazik ziyaretleri ve hediyeleri için de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.