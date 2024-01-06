Vestel'den Aslı Filinta imzalı yeni ürün serisi

Vestel, bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, ünlü tasarımcı Aslı Filinta ile Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. Beyaz eşyaların üretiminde kadın sanatçılar görev alırken, ürünlerin her birinde özel el işçiliği ile boyama ve farklı teknikler kullanıldı. Küçük ev aletlerinin de yer aldığı retro serisinin tasarımlarıyla Anadolu’nun kadim mirası motifler nesilden nesle aktarılacak.

Vestel, Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için bir iş birliği projesine imza attı. Şirket, Anadolu mirasını dünyaya tanıtan ünlü Türk tasarımcı Aslı Filinta ile Vestel Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. 4 Ocak Perşembe akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmana mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

Lansmanda konuşan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, böyle örnek bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Uylukçuoğlu, “Vestel bu topraklardan çıkan ve ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran büyük bir marka. Ürettiğimiz ürün ve teknolojilerle geleceğin dünyasına bugünden şekil veriyoruz. Bizim için ülkemizin adının tüm dünyada en iyi şekilde yer edinmesi son derece önemli. Dünyanın 163 ülkesine ulaştırdığımız ürünlerimizde teknoloji, donanım ve inovasyon kadar tasarım da çok önemli. Teknolojimizle insanların hayatına dokunup, kolaylaştırmanın yanı sıra şık tasarımlarımızla da yaşamlarına renk ve ahenk katıyoruz. Tasarım markamızın sunduğu en önemli değerlerinden bir tanesi haline geldi. Bu değeri tüketicimize ulaştırma amacıyla, dünyaca ünlü tasarımcı Aslı Filinta ile bir iş birliğine gittik. Birbirinden özel, Anadolu’nun mirası motiflerimizi Vestel’in tasarımı en beğenilen ürünleri arasında yer alan Retro Serisi beyaz eşya ve küçük ev aletleriyle birleştirdik. Bu değerli iş birliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilkeleri arasında bulunduran markamız için ayrı bir önemi daha bulunuyor. Vestel, kadınların emeğine saygı duyan, sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarının artmasına katkı sağlayan, toplumda, gençlere rol model olmalarının önünü açan bir şirket. Bu kapsamda şirketimizdeki kadın çalışan oranını 2030’a kadar yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Sponsorluk kapsamında verdiğimiz desteklerle özellikle kadın sporcularımıza ve takımlarımızın öne çıkmasına gayret ediyoruz. Kadınların emeğini yüceltecek iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Vestel X Aslı Filinta iş birliği de bunun en güzel örneği. Projede emeği geçen tüm kadınlara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu iş birliğindeki özel tasarımlarımız, uzun yıllar değerini koruyacak ürünler” diye konuştu.

Aslı Filinta ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “Vestel gibi köklü bir Türk markasının; Anadolu geleneğini küresel moda anlayışıyla harmanlayarak çalışan ve sahiden sürdürülebilir bakış açısı ile emin adımlarla ilerleyen genç bir marka ile iş birliği yapması oldukça heyecan verici. Anadolu kültür ve sanatını yaşatmak vizyonu ile yola çıktığımız, Vestel x Aslı Filinta Retro Serisi iş birliğimizde bu tarihimiz ve kültürümüz için çok önemli olan sanat dallarını bir arada kullandık. Tasarlarken de klasik yöntemlerle değil; özgün bir yorum katarak; hayatımızın; evimizin tam içinde farklı kullanım alanları ile buluşturduk. Tasarlamış olduğumuz motifler; fabrikada el sanatları hocalarımız ile buluşup, onların engin bilgileri, estetik anlayışları ve zarif işçilikleri ile hayata dönüştü. Geleneklerimizin geleceğe taşınması için yeni dünya düzeninde kullanım alanlarına uygun ve renkli ve canlı ve heyecanlı bir dönüşüme uğrayarak; köklerimizi keşfedilmesini umuyorum.”

Her biri elle boyandı

Ünlü tasarımcı Aslı Filinta’nın imzasını taşıyan yeni seri beyaz eşyaların her biri elle boyandı. Beyaz eşyaların üretiminde, Geleneksel Türk Sanatları mezunu kadın sanatçılar görev aldı. Projenin sanat danışmanlığını ise mumlu batik sanatçısı Ceyda Candaş üstlendi.

Anadolu’dan esinlenerek oluşturulan motifleri taşıyan eserler, 4 Ocak 2024 tarihinden itibaren Vestel internet kanallarında satışa sunuluyor.