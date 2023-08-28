Vestel'den Filenin Sultanları'na özel reklam filmi

Türkiye’de sporun en önemli destekçilerinden Vestel, Filenin Sultanları’nın birinciliğine özel bir reklam filmi yayınladı.

Vestel, 2016 yılından bu yana destekçisi olduğu Türk voleybolunu dünya arenasında en iyi şekilde temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’na FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde elde ettiği başarı için ‘Dünyada Birinciyiz’ başlıklı özel bir reklam filmi hazırladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutku’nda sarfettiği “Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız” sözleriyle başlayan filmde, Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’nde kazandığı maçlardan görüntülere yer veriliyor.

Şampiyonluk görüntülerinin ardından yine Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda yer alan “Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır” cümlesiyle devam eden film, “Sen istedin ya, muasır medeniyetlerin üzerindeyiz. Dünyada birinciyiz. Voleybolun En İyisiyiz. Biz voleybol ülkesiyiz” yazısıyla sona eriyor.