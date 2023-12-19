Vestel'den voleybol figürleri

Voleybol A Milli Takımlar Ana Sponsorlarından Vestel, kadın voleyboluna destek amacıyla, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncularından Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş’in figürlerini hazırlattı. Figürler, Vestel mağazaları ve internet üzerinden satılıyor.

Çeyrek asırdır Türkiye’de sporun en büyük destekçilerinden biri olan Vestel, başarıları ile herkesi gururlandıran, gençlere örnek olan ’Filenin Sultanları’nın figürlerini hayranlarıyla buluşturuyor. Toplam 20 bin adet üretilen figürlerin satışından elde edilecek gelir, Vestel’in spora katkı çalışmalarında kullanılacak.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Türkiye’de ve dünyada voleybolun daha görünür hale gelmesi için 2016’dan bu yana hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklemenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Uylukçuoğlu, proje kapsamında Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncularından Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş’in beşer bin adet figürünün hazırlandığını, bu figürlerin Vestel mağazalarında ve internet kanallarında satışa sunulduğunu belirtti.

Elde edilen gelirin tamamının, yine voleybola destek çalışmalarında kullanılacağını vurgulayan Uylukçuoğlu, “Spor, toplumsal gelişim ve ilerleme açısından büyük öneme sahip, ayrıca toplumlarda birleştirici güce sahip olan yegâne alanlardan biri. Bu bilinç ve farkındalıkla çeyrek asırdır sporu destekleyen bir marka olduk. Bu kapsamda voleybolun, özellikle de kadın voleybolunun bizim için ayrı bir yeri var. Cumhuriyet tarihinin en önemli kadın hareketlerinden biri olarak gördüğümüz kadın voleybolunun hak ettiği noktaya ulaşması için yıllardır çeşitli kanallardan desteğimizi sürdürüyoruz. Gençlere örnek olan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösteren, ‘Filenin Sultanları’nın topluma rol model olmasına ve dünya çapında bir markaya dönüşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Uylukçuoğlu, ’Filenin Sultanları’ ile Vestel arasındaki sarsılmaz bağın bir nişanesi olarak hazırlanan figürlerle yıllardır topluma örnek olan kadın millilerin daha fazla göz önünde olmalarını ve daha çok gence ilham vererek, toplumda rol model olmalarına destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Uylukçuoğlu, “Şirket olarak, bundan sonra da başta voleybol olmak üzere Türk sporunun farklı dallarını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.