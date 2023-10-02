Vestel Müşteri Hizmetleri'ne iki yeni ödül

Vestel Müşteri Hizmetleri, Awards International’ın düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nin (TCXA’23) ’Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildirim Stratejisinin En İyi Kullanımı’ kategorisinde Altın, ‘En İyi Ürün veya Hizmet Geliştirme’ kategorisinde ise Gümüş ödüle layık görüldü.

Vestel Müşteri Hizmetleri, uluslararası arenada 2008’den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International’ın gerçekleştirdiği ’Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden (Türkiye Customer Experience Awards / TCXA’23) 2 ödülle döndü.

Şirket, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül programında, ‘Beş Duyulu Müşteri Deneyimi yaklaşımıyla ’Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildirim Stratejisinin En İyi Kullanımı’ kategorisinde Altın, belirli ürünler için kurulum kolaylığı sunan yeni hizmet tasarımıyla da ‘En İyi Ürün veya Hizmet Geliştirme’ kategorisinde Gümüş ödül kazandı. 41 firmadan 140 projenin yarıştığı TCXA’23’te ödülleri Vestel’i temsilen Müşteri Hizmetleri Deneyim Yöneticisi Gaye Özgencil Karasarı aldı.

Verilen bilgiye göre; TCXA’23’te Gümüş ödül kazanan yeni ürün kurulum hizmet tasarımında ise müşteriler belirlenen birkaç yönerge ile teknik servise ihtiyaç duymadan ürünlerini hızlıca kurup kullanmaya başlayabiliyor. Müşterilere zaman ve maliyet avantajı ile ek faydalar sunan bu model aynı zamanda müşteri evine ziyaretlerle oluşan karbon salınımını azaltarak sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor.