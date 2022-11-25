Vestel Müşteri Hizmetleri'ne üç ödül birden

Vestel, müşteri hizmetleri faaliyetleriyle Turkey Call Center Awards 2022’den (Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri) üç ödülle birden döndü.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan Vestel, müşterilerine hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmanın yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de önemli uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Şirketin çağrı merkezi uygulamaları, IMI Conferences tarafından Türkiye Call Center Awards adı ile 10 yıldır düzenlenen çağrı merkezi ödül organizasyonundan da ödüllerle döndü.

Kaynak Planlama Ekibi’nin başarılı uygulamaları ödül getirdi

İstanbul Deniz Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Vestel Çağrı Merkezi’nin Kaynak Planlama Ekibi ‘En İyi Takım’ kategorisinde, takımın lideri Başak Seyrek de ‘En İyi Takım Lideri’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Vestel Müşteri Temsilcisi Zeynep Tanrıverdi ise ‘En İyi Müşteri Temsilcisi’ kategorisinde Övgüye Değer ödülünü almaya hak kazandı.

Vestel’in Kaynak Planlama Ekibi, Çağrı Merkezi’nin insan kaynağı süreçlerini Vestel İnsan Kaynakları departmanı ile birlikte takip edip, eğitim süreçlerini planlamaktan sorumlu. Kaynak Planlama Ekibi, ayrıca çalışan deneyimi tasarımı ile çağrı merkezindeki çalışanların ‘mutlu çalışanlar’ olmaları için de her geçen gün yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.