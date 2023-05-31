Vestel Ventures ve Tacirler Portföy'den iş birliği

Türkiye girişimcilik ekosisteminin köklü kurumsal risk sermayesi şirketilerinden Vestel Ventures ve Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi Tacirler Portföy güçlerini birleştirerek girişimcilik ekosistemi için ‘Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF’yi hayata geçirdi.

Vestel Ventures ve Tacirler Portföy tarafından kurulan ‘Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu GSYF’ ile yatırımcıları, tohum veya seri A aşamasında teknolojik ve inovatif yönü güçlü girişimlerle bir araya getiriyor. Hem girişimlerin gelişimine destek olma hem de yatırımcılarına yüksek finansal getiri sunma hedefiyle hayata geçirilen fonun, girişimcilerin beklentilerini karşılayacak finansal büyüklüğe sahip olduğu belirtildi.

Hedef girişimlerin pozitif etki oluşturma yolculuklarına eşlik etmek

Yapılan açıklama göre, Vestel Şirketler Grubu’nun ana yatırımcılar arasında olduğu bu fon ile sektör ayrımı gözetmeden, Tohum ve Seri A aşamasındaki, teknolojik ve inovatif, sosyal ve çevresel yönü güçlü, sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimlere yatırımlar yaparak daha sürdürülebilir bir geleceği inşaa etmeyi amaçlıyor. Hedef, girişimlerin pozitif etki oluşturma yolculuklarına eşlik etmek. Gelecek Etki Fonu ilk yatırımını Aralık 2022’de e-ticaret analitiği şirketi Mindsite’a yaptı.