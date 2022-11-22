Vetbüs can dostlara sağlık hizmeti sunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mobil veterinerlik hizmetleri tarafından sokak hayvanlarına sağlık hizmetleri sunulmaya devam ediliyor.

Mobil hizmet aracında veteriner hekimler Abdülkerim Özdemir, Akif Kirişçi ile hayvan sağlık teknisyenleri tarafından Cumhuriyet meydanına konuşlanan mobil veteriner kliniği olan VETBÜS ile Manyas’ta ki sokak hayvanlarına iç ve dış parazit ile kuduz aşısı yapıldı. Vatandaşlar uygulamadan çok memnun olduklarını, sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini ve bu uygulamayı gerçekleştiren ve rutin olarak mobil klinik hizmeti sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.