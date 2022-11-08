Veteran basketbolculardan Başkan Erdem'e teşekkür

İsmail Ulukan Bodrum Veteran Basketbol Turnuvası’ndan ikincilikle dönen Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı, elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaşarak destekleri için teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı, Bodrum’da yapılan İsmail Ulukan Bodrum Veteran Basketbol Turnuvası’nda Nilüfer’i başarıyla temsil etti. 24 takımın farklı kategorilerde yer aldığı turnuvada, Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı +50 yaş kategorisinde finale kaldı. Nilüfer ekibi final maçını Best Basketbol takımıyla oynadı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ikincilikle bitiren Nilüferli basketbolcular, turnuvada elde ettikleri başarıyı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Ziyarette yer alan takımın kurucusu Korhan Akdoğan ve takım oyuncuları Ozan Aslan, Tolga Bulundu ile Memduh Güneş Başkan Erdem’e verdiği destek için teşekkür etti. Sporda elde edilen başarıların her zaman gururlandırdığını ifade eden Başkan Erdem “Nilüfer’deki spor kulüplerinin başarıları bizi mutlu ediyor. Bu başarıdan dolayı da sizi kutlarım ve başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı’nın antrenman ve müsabaka sahası konusundaki taleplerini de değerlendireceklerini söyledi.