Veteriner Fakültesi Çiftliği'nin altyapısı modernleştirilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Veteriner Fakültesi’ndeki Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği altyapısını güçlendirmek ve kullanılan ekipmanların modernize edilmesini sağlamak amacıyla özel bir protokole imza attı.

Üniversite Yönetimi, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Tavukçuluk sektörünün öncü firmalarından Genç Gözde Tarım Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan protokol sayesinde BUÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne Avrupa standartlarında bir tesis kurulacak.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikten sonra öğrenci dostu ve toplumla iç içe geçmiş bir üniversite oluşturmak amacıyla projeler üretmeye başladıklarını vurguladı. Üniversitelerin toplumla kopuk olmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bilim yuvaları, hayattan ve insandan uzak olamaz. Sağlıktan, eğitime, sosyal bilimlerden teknolojiye kadar her alanda işbirliği yapmalı. Biz bu konuya hassasiyetle yaklaştık. Yönetimimiz içerisinde 324 protokole imza attık. Bunun yüzde yüze yakını da işlevsel projelerden oluşuyor. Görev yaptığımız ekip arkadaşlarımızın hepsi iletişim diline önem vermiştir. Bize gelen tüm işbirliği taleplerine olumlu karşılık verdik. Partnerlerimiz de uzattığımız eli tutarak bizim yanımızda durdu. Bugün de yine özel bir protokole imza atıyoruz. Hepimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Çiftlikteki sistemler modernize edilecek

BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise mevcut sistemin süresinin dolduğunu ve yeni işbirliği sayesinde çok daha modern bir sistemi üniversiteye kazandıracaklarını açıkladı. Gıda arz güvenliğinin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de ön plana çıkan bir konu olduğuna işaret eden Dekan Yıldız; “Dijital ve son teknoloji sistemler sayesinde çiftlikten çatala kadar devam eden sürecin en güvenli şekilde sürdürülmesi sağlanıyor. Üniversitemiz ve Veteriner Fakültemiz de işte bu anlayış ile sistemlerini yenilemeye devam ediyor. Böylelikle tamamen dijital bir tesis oluşturacağız. Türkiye’de de ilk kez uygulanacak bu sistemin maliyetli bir proje olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu konuda bizlere güvenen ve destek veren firma yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu işbirliği sayesinde biz akademik anlamda, firmamız da veri anlamında çok kıymetli çıktılar elde edecektir. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarmış da Avrupa standartlarında bir tesis kurulacağını vurgulayarak; “Bu işbirliği üniversitemize de bizlere de son derece değerli katkılar sağlayacaktır. Dünya genelinde nadir uygulanan, ülkemizde ise henüz ilk kez denenecek bir sistemi devreye sokacağız. Üniversitemizle ortak çalışmalar yürütmeyi en başından itibaren hedefliyorduk. Karşılıklı deneyim paylaşımında bulunma fırsatı da yakalamış olacağız. Tavukçuluk sektöründe en son teknolojileri hayata geçiren, buradan elde ettiği verilerle modernizasyon yapan ve Ar-Ge ağırlıklı çalışan bir firmayız. Bilgi birikiminin bilimsel verilere dönüştürülmesi için de Bursa Uludağ Üniversitesi ile çalışacağız. Bizlere destek verdiği için Üniversite ve Fakülte yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarmış işbirliği protokolüne imza attı.