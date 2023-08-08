Veteriner fakültesinde yeni Dekan Prof. Dr. Bayram Şenlik oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi’ne Dekan olarak atanan Prof. Dr. Bayram Şenlik, düzenlenen devir-teslim töreninin ardından görevine başladı.

BUÜ’nün fakültelerinde üst yönetim değişimleri devam ediyor. Tıp, Hukuk, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ardından Veteriner Fakültesi’nin de dekanı değişti. YÖK Başkanlığı, uzun yıllar aynı fakültede görev yapan Prof. Dr. Bayram Şenlik’i dekanlık görevine atadı. Önceki gün gerçekleştirilen devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

"Araştırma üniversite vizyonuna katkısı büyük"

Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, son 4 yıldır dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Hüseyin Yıldız’a teşekkür etti. Önceki yönetim döneminde Veteriner Fakültesi’yle uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz "Veteriner Fakültesi, Araştırma Üniversiteleri liginde yer alan üniversitemizin yayın ve akademik performansına son derece önemli katkılar sağlıyor. Üniversitemizin ortalamasını yukarıya çekti ve çekmeye devam ediyor. Bu anlamda Hüseyin hocamıza ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akreditasyon döneminde de yoğun bir performans gösterdiler. Tüm ekibin gayretlerine ve çalışmalarına şahitlik ettik. Yeni dönemde de yine Prof. Dr. Hüseyin Yıldız hocamız ve yardımcılığını üstlenen hocalarımızın deneyimlerden faydalanmayı sürdüreceğiz. Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Bayram Şenlik hocamıza da hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah devraldıkları hizmet bayrağını çok daha yukarılara çıkaracaklar. El birliği ile üniversitemizin çok daha iyi seviyelere çıkabilmesi adına çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eski dekandan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür

Görevi devreden Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise yoğun bir dönemi geride bıraktıklarına işaret etti. Pandemi dönemi ve deprem nedeniyle eğitim-öğretim altyapısında köklü değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarının altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Yıldız "O sancılı süreçleri en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum. Fakültemizi, diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz uluslararası akredite edilmiş bir fakülte olmamızdır. Bunun için çok çaba gösterdik. Ekip olarak çalıştık ve bu değerli özelliğimizi korumayı başardık. Birlikte çalıştığım tüm akademik ve idari personel arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye’de 33 veteriner fakültesi var ve 3’ü akredite edilmiş halde. Biz bu 3 fakülteden birisiyiz. Bundan sonraki dönemde de başarıların korunacağına, çok daha iyilerinin elde edileceğine inanıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Daha iyisi için çalışmaya devam

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik de önceki yönetime gayretlerinden ötürü teşekkür etti. Yeni dönemde ekip olarak çok daha fazla çalışacaklarının sözünü veren Prof. Dr. Bayram Şenlik "Akademik deneyim ve donanımımız ile Türkiye’deki en değerli fakültelerden birisi olduğumuzu biliyoruz. Bunun yanı sıra daha iyi olabilmek adına atılması gereken adımların da farkındayız. Üst yönetimimizin de desteğiyle eksik yanlarımızı giderecek ve devraldığımız görev bayrağını daha yukarılara çıkarmak için çalışacağız. Yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.