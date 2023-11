Veteriner hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

TAKİP ET

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, 1. sınıf öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreni düzenledi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndegerçekleştirilen 2023-2024 Beyaz Önlük Giyme Törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Veteriner Fakültesi DekanıProf. Dr. Bayram Şenlik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal,akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz öğrenci ve ailelerine seslenerek; “Kıymetli öğrencilerimiz ve saygıdeğer aileler, son derece değerli bir üniversiteye gelmiş bulunuyorsunuz. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan üniversitemiz, farklı alanlarda nitelikli eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Veteriner Fakültemiz de yine ülkedeki en iyi fakülteler arasındaki yerini çoktan sağlamlaştırmıştır. Son derece özel bir yere sahip olan fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve bilimsel proje geliştirme konusunda da kendisini geliştirmiş çok sayıda akademisyeni bünyesinde barındırmaktadır. Akreditasyon, yayın ve akademik performans alanlarında da kalıcı başarılara imza atmış fakültemizin ulusal ve uluslararası alandaki saygınlığı her geçen gün artmaktadır. İyi bir üniversiteye ve değerli bir fakülteye geldiniz. Son derece özel bir mesleğe adım atıyorsunuz. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Doğru bir tercih yaptınız”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise veteriner hekimliğin, çeşitli alanlarda hizmet üreten son derece köklü bir meslek olduğunu vurguladı. Bu mesleğin bir mensubu olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Şenlik; “Sevgili öğrenciler; veteriner hekimlik mesleği mensupları arasına hoş geldiniz. Kesinlikle doğru bir tercih yaptınız ve kesinlikle doğru yerdesiniz. Çünkü her biri alanında uzman olan, son derece kıymetli öğretim üyelerinin bulunduğu, oldukça geniş bir hayvan hastanesinin ve çeşitli hayvan türlerinin bulunduğu büyük bir çiftliğe, et ve süt üretim tesislerine sahip, mezunlarının hemen hemen her alanda öncelikli olarak tercih edildiği, akredite bir fakülteye geldiniz. Bugün giyeceğiniz beyaz önlükler ile değerli bir mesleğe ilk adımlarınızı atmış olacaksınız. Sorumluluklarınız artacak. Zorlu ve uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolda kendinizi geliştirmeye devam etmeniz ve asla yılgınlık göstermemeniz gerekmektedir. Değerli aileler sizler de fedakârlıklar ile evlatlarınızı buraya kadar getirdiniz. En iyi eğitimi alacaklarına hiç şüpheniz olmasın. Buradan mezun olmanın ayrıcalığını ve gururunu yaşayacaklar. Akademisyenlerimize de emeklerinden ötürü şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni dönem hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Program; öğrenci temsilcisi Esra Sari’nin konuşması, fakülte öğrencileri Şirin Filiz ve Ennour Oğraş’ın konseri, Prof. Dr. Türel Özkul’un sunumu ve beyaz önlüklerin giydirilmesinin ardından sona erdi.