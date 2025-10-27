Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye modern bir kapalı spor salonu kazandırmak amacıyla Vezirçiftliği Mahallesi’nde başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor.

Gençliğe ve spora yönelik yatırımlar kapsamında, ağustos ayında temeli atılan spor salonu inşaatı hızla ilerliyor. Ekipler, tesisin çelik konstrüksiyon montaj çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilen tesis, 869 metrekare taban oturumu ve 267 metrekare asma katla birlikte toplam 1136 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün liderliğinde, sporu ve sağlıklı yaşamı önceleyen hizmet anlayışıyla inşa edilen salon, basketbol, voleybol ve farklı salon sporlarına uygun altyapısıyla bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek. Spor salonunun, geleceğin sporcularının yetiştirilmesinin yanı sıra gençlerin fiziksel gelişimine, sosyal hayatına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Spor salonunda yer alacak alanlar

Modern tesiste, zemin katta 391 metrekarelik ana spor salonu, 102 kişilik tribün, 2 adet 25 metrekarelik soyunma odası, 67 metrekare fuaye, büfe, personel ve antrenör odaları bulunacak. Ayrıca zemin katta 14,5 metrekarelik elektrik ve güvenlik kontrol odası, malzeme odası, mekanik oda, giriş holü, rüzgarlık, kadın, erkek ve engelli WC’ler ile temizlik odası yer alacak.

Tesisin birinci katında ise 84 metrekarelik ek spor salonu, kadın ve erkek soyunma odaları ile 10 metrekarelik depo ve bağlantılı sirkülasyon alanları hizmet verecek.