Vezirhan'da yol çalışmalarına başlandı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’te devam eden yol çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerinin Vezirhan Belediyesi ile birlikte yürüttüğü yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Yetkili personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya asfalt çalışmasını sürdüren işçilerle de bir süre sohbet etti.

Vali Kızılkaya inceleme sırasında yaptığı bir açıklamada, “Bilecik İl Özel İdaresi, görev sahasına girilen her alanda büyük bir çalışma azmi ile işlerini sürdürüyor. İnsanın ihtiyacını karşılamak büyük onur. Çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.